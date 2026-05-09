9 мая, 11:12

Ушаков: Попыток Киева сорвать Парад Победы не было, как и ответа

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Киев не предпринимал попыток ударами сорвать проведение Парада Победы на Красной площади. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, со стороны ВС РФ не последовало и массированного ответного удара по Киеву.

«Ударов по Красной площади 9 мая не было, естественно, не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву», — сказал Ушаков.

Минобороны: Российские войска строго соблюдают перемирие с 00:00 8 мая
Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о временном перемирии. Оно было запланировано с 9 по 11 мая. Помощник глаы РФ Юрий Ушаков уточнил, что договорённость была достигнута по телефону. Американские представители, добавил он, параллельно консультировались с Киевом.

Наталья Афонина
