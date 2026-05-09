Первый в России салют в честь 81-годовщины Победы озарил небо Камчатки

Первым в России праздничный салют в ознаменование 9 Мая прогремел на Камчатке. Орудийные залпы и фейерверки озарили небо над полуостровом. Красивыми кадрами активно делятся местные жители в социальных сетях.

Видео © Telegram / КАМЧАТКА НЕФИЛЬТРОВАННАЯ

Постепенно эстафету передадут другим городам страны — сегодня вечером салюты также прогремят во многих региона России, завершая День Победы. Торжественные залпы станут символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее в Санкт-Петербурге утром 9 Мая в честь Дня Победы зажгли факелы Ростральных колонн. Невский проспект и набережные рядом перекрыли до окончания праздника. Сейчас на главной улице города только полицейские и волонтёры. Жителям домов и сотрудникам организаций на Невском разрешили проходить по тротуарам с 6 до 12 часов.