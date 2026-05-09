Т-34, «Катюши» и полевые кухни: Сибирь масштабно отметила 81-ю годовщину Победы

9 мая 2026 года Сибирь встретила 81-ю годовщину Великой Победы масштабными торжествами — от берегов Байкала до широт Омского Прииртышья. В девяти регионах звучали песни военных лет, чеканили шаг парадные расчёты и шли в бессмертном строю потомки героев.

В Иркутске утро началось с возложения цветов к Вечному огню и памятнику генералу Белобородову. На площади графа Сперанского прошёл военный парад, а в полдень многотысячная колонна «Бессмертного полка» двинулась по городу с портретами фронтовиков. В Кызыле после парада на площади Арата жители также влились в шествие, а завершится день необычно — вместо салюта запустят светомузыкальный фонтан.

В Абакане утро началось с Ритуала Памяти у Вечного огня, затем 17 парадных расчётов прошли торжественным маршем. В Красноярске по проспекту «Красноярского рабочего» промаршировали 38 расчётов, а перед шествием выступили 300 артистов с программой «Сибирская гвардия». В Кемеровской области прошёл один из самых масштабных парадов — открыл шествие легендарный танк Т-34, а затем зрители увидели уникальные экспонаты: Т-70, Т-60 и «Катюши».

В Новосибирске парад войск 41-й армии принимали генерал-майоры — участники СВО Денис Крупин и Данил Фиофанов, по площади Ленина прошло более 1,3 тысячи военнослужащих. В Томске около 2 тысяч человек прошли торжественным маршем от Новособорной до главного мемориала, весь день работали полевые кухни. В Барнауле 22 парадных расчёта сменились колонной «Бессмертного полка» из 45 тысяч горожан, а основные торжества переместились к набережной Оби.

В Горно-Алтайске впервые за несколько лет провели очный парад, который сразу перешёл в шествие около 5 тысяч участников. В Омске тысячи жителей с портретами дедов и прадедов прошли в «Бессмертном полку», после чего работали интерактивные площадки и полевые кухни с солдатской кашей. Повсеместно вечером небо озарили праздничные салюты.

Ранее Life.ru сообщал, что жители Киева в День Победы несут цветы к Вечному огню в парке Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Некоторые киевляне приходят с портретами своих родных — участников войны. На месте дежурит патрульная полиция. За порядком следят несколько нарядов.