Сотни жителей Нарвы смотрели парад на Красной площади с экранов Ивангорода

Жители и гости эстонской Нарвы по традиции собрались на набережной, чтобы посмотреть прямую трансляцию парада на Красной площади в День Победы. Эфир на больших экранах запустили с российской стороны — из Ивангорода в Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Среди зрителей было много иностранных туристов, которых привезли к берегу автобусами. Вечером там планируется российский концерт. Эстонская полиция внимательно следит, чтобы у присутствующих не было георгиевских лент и других символов Дня Победы.

Туристы в эстонской Нарве смотрели парад Победы с берега в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT.

Одновременно на Ратушной площади в Нарве идёт подготовка к праздничным гуляниям ко Дню Европы — пока там немноголюдно. Местные жители шутят, что все предпочли берег с гуляниями к 9 Мая. В столице Эстонии, Таллине, горожане несут цветы к памятнику Бронзовому солдату, чтобы почтить память павших советских героев.