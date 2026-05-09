День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 09:52

Сотни жителей Нарвы смотрели парад на Красной площади с экранов Ивангорода

Обложка © Телеграм / Александр Дрозденко

Обложка © Телеграм / Александр Дрозденко

Жители и гости эстонской Нарвы по традиции собрались на набережной, чтобы посмотреть прямую трансляцию парада на Красной площади в День Победы. Эфир на больших экранах запустили с российской стороны — из Ивангорода в Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Среди зрителей было много иностранных туристов, которых привезли к берегу автобусами. Вечером там планируется российский концерт. Эстонская полиция внимательно следит, чтобы у присутствующих не было георгиевских лент и других символов Дня Победы.

Туристы в эстонской Нарве смотрели парад Победы с берега в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT.

Одновременно на Ратушной площади в Нарве идёт подготовка к праздничным гуляниям ко Дню Европы — пока там немноголюдно. Местные жители шутят, что все предпочли берег с гуляниями к 9 Мая. В столице Эстонии, Таллине, горожане несут цветы к памятнику Бронзовому солдату, чтобы почтить память павших советских героев.

Каллас сделала отвратительное заявление о 9 Мая, забыв, что эстонцы прямо сейчас едут на День Победы в РФ
Каллас сделала отвратительное заявление о 9 Мая, забыв, что эстонцы прямо сейчас едут на День Победы в РФ

Напомним, в канун Дня Победы все гостиницы в российском Ивангороде, который находится на границе с эстонской Нарвой, оказались полностью заполнены. Ажиотаж связан с праздничными мероприятиями, намеченными в городе на 9 Мая. Сотни граждан Эстонии стремятся попасть в Россию, но вынуждены часами стоять в очередях на границе.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • День Победы
  • Эстония
  • Общество
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar