Сотни жителей Нарвы смотрели парад на Красной площади с экранов Ивангорода
Обложка © Телеграм / Александр Дрозденко
Жители и гости эстонской Нарвы по традиции собрались на набережной, чтобы посмотреть прямую трансляцию парада на Красной площади в День Победы. Эфир на больших экранах запустили с российской стороны — из Ивангорода в Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Среди зрителей было много иностранных туристов, которых привезли к берегу автобусами. Вечером там планируется российский концерт. Эстонская полиция внимательно следит, чтобы у присутствующих не было георгиевских лент и других символов Дня Победы.
Туристы в эстонской Нарве смотрели парад Победы с берега в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT.
Одновременно на Ратушной площади в Нарве идёт подготовка к праздничным гуляниям ко Дню Европы — пока там немноголюдно. Местные жители шутят, что все предпочли берег с гуляниями к 9 Мая. В столице Эстонии, Таллине, горожане несут цветы к памятнику Бронзовому солдату, чтобы почтить память павших советских героев.
Напомним, в канун Дня Победы все гостиницы в российском Ивангороде, который находится на границе с эстонской Нарвой, оказались полностью заполнены. Ажиотаж связан с праздничными мероприятиями, намеченными в городе на 9 Мая. Сотни граждан Эстонии стремятся попасть в Россию, но вынуждены часами стоять в очередях на границе.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.