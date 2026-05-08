Каллас сделала отвратительное заявление о 9 Мая, забыв что эстонцы прямо сейчас едут на День Победы в РФ

Каллас: Если бы Эстонии дали свободу, то 9 Мая отмечали бы как День Победы

Если бы Советский Союз даровал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая в республике отмечали как День Победы. Такие заявиления допустила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Я родом из страны, где были разные сообщества и разные подходы к 9 мая. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, генсек ЦК КПСС Иосиф Сталин сказал эстонцам, что они свободны, то мы бы тоже отмечали этот день как День Победы», — поделилась своей точкой зрения дипломат на брифинге, который транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Однако, подчеркнула она, именно с 9 мая для её страны начались «зверства», и поэтому эстонцы не могут отмечать эту дату как День Победы.

Сотни эстонцев часами стоят на границе, чтобы отпраздновать День Победы в России

Тем временем в преддверии Дня Победы все гостиницы в российском Ивангороде, расположенном на границе с эстонской Нарвой, оказались полностью заполнены. Аншлаг связан с праздничными мероприятиями, запланированными в Ивангороде на 9 Мая. Сотни эстонцев рвутся в Россию, но вынуждены часами стоять в очередях на границе.

Анастасия Никонорова
