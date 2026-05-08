Если бы Советский Союз даровал Эстонии свободу после победы над нацистской Германией, тогда бы 9 Мая в республике отмечали как День Победы. Такие заявиления допустила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Я родом из страны, где были разные сообщества и разные подходы к 9 мая. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, генсек ЦК КПСС Иосиф Сталин сказал эстонцам, что они свободны, то мы бы тоже отмечали этот день как День Победы», — поделилась своей точкой зрения дипломат на брифинге, который транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Однако, подчеркнула она, именно с 9 мая для её страны начались «зверства», и поэтому эстонцы не могут отмечать эту дату как День Победы.