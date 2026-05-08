8 мая, 11:59

Эстонцы скупили все номера в отелях приграничного Ивангорода накануне Дня Победы

Ивангород. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

В канун Дня Победы все гостиницы приграничного с эстонской Нарвой российского Ивангорода оказались полностью заполнены. Об этом РИА «Новости» сообщили представители местных отелей.

В двух гостиницах — «Витязь» и «Тихий дворик» — операторы подтвердили, что свободных номеров на ближайшее время нет. Один из администраторов рассказал, что все места с 9 на 10 мая заняты.

Ещё в четырёх городских гостиницах корреспонденту агентства также не удалось забронировать место. Аншлаг связан с праздничными мероприятиями, запланированными в Ивангороде на 9 Мая.

В то время как российский Ивангород переполнен туристами на День Победы, эстонская Нарва готовится к визиту премьер-министра, который тоже решил провести 9 мая поближе к России. Кристен Михал приедет на концерт по случаю Дня Европы. Праздничные мероприятия развернутся на Рыночной и Стокгольмской площадях, расположенных в непосредственной близости от российской границы.

Юрий Лысенко
