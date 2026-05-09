День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 11:39

Факелы Ростральных колонн зажглись в Петербурге в День Победы

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

В Санкт-Петербурге утром 9 мая зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня Победы в ВОВ. Невский проспект и прилегающие набережные перекрыты до окончания праздничных мероприятий.

Судя по видовым камерам, сейчас на главной городской магистрали находятся только полицейские и волонтёры. Особые условия сделали для жителей домов и сотрудников организаций, расположенных на Невском: с 6:00 до 12:00 они могли проходить по тротуарам, но только в сопровождении правоохранителей.

Также в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной над Монументом героическим защитника Ленинграда зажгут «Лучи Победы». Потоки света в небо направят шесть прожекторов с крыш домов №207 и 224 на Московском проспекте.

«Не считаем себя героями»: Участники СВО прошли парадным маршем в Петербурге
«Не считаем себя героями»: Участники СВО прошли парадным маршем в Петербурге

Днём в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту от площади Александра Невского стартовало шествие «Бессмертного полка». Тысячи горожан с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны — прошли по главной магистрали под песни военных лет. Люди с георгиевскими лентами на груди несли флаги и снимки близких; в акции также участвуют ветераны СВО, юнармейцы и волонтёры.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar