Факелы Ростральных колонн зажглись в Петербурге в День Победы

В Санкт-Петербурге утром 9 мая зажгли факелы Ростральных колонн в честь Дня Победы в ВОВ. Невский проспект и прилегающие набережные перекрыты до окончания праздничных мероприятий.

Судя по видовым камерам, сейчас на главной городской магистрали находятся только полицейские и волонтёры. Особые условия сделали для жителей домов и сотрудников организаций, расположенных на Невском: с 6:00 до 12:00 они могли проходить по тротуарам, но только в сопровождении правоохранителей.

Также в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной над Монументом героическим защитника Ленинграда зажгут «Лучи Победы». Потоки света в небо направят шесть прожекторов с крыш домов №207 и 224 на Московском проспекте.

Днём в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту от площади Александра Невского стартовало шествие «Бессмертного полка». Тысячи горожан с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны — прошли по главной магистрали под песни военных лет. Люди с георгиевскими лентами на груди несли флаги и снимки близких; в акции также участвуют ветераны СВО, юнармейцы и волонтёры.