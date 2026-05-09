«Не считаем себя героями»: Участники СВО прошли парадным маршем в Петербурге
Боец СВО Виталий Соколов рассказал об участии в параде Победы в Петербурге
Военнослужащие на Параде Победы в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Перед парадом Победы в Санкт-Петербурге старший расчёта участников СВО, подполковник Виталий Соколов рассказал, что для него участие в праздничном мероприятии в чём-то даже более волнительно, чем действия на передовой. Офицер подчеркнул, что для каждого, стоящего в строю, от солдата до офицера, участие в параде — огромная гордость.
«Мы не считаем себя героями, просто выполняем свою задачу. Для нас участие в параде — большая гордость, это святой праздник», — отметил собеседник телеканала «Звезда».
Ранее в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся военный парад, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие военнослужащие Ленинградского военного округа, курсанты военных вузов и сотрудники силовых структур — всего более тысячи человек.
