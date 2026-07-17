В ГП переданы материалы для антикоррупционных исков к двух главам облсудов
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Верховный суд передал в Генпрокуратуру документы для антикоррупционных исков к руководителям Самарского и бывшему главе Тульского областных судов. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Проверка коснулась и.о. председателя Самарского облсуда Александра Шилова и Игоря Пыленко, который ранее возглавлял тульскую инстанцию. Причиной стали найденные у них и членов семей активы.
Выяснилось, что имущество не соответствует официально задекларированным доходам. Также в пресс-службе указали на факты использования судебной системы для личного обогащения.
Поручение направить материалы дал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Теперь Генпрокуратуре предстоит подготовить иски в суд.
Шилов занял пост исполняющего обязанности руководителя Самарского облсуда 18 марта прошлого года. До этого, с марта 2020-го, он работал заместителем председателя, а в период с 2011 по 2019 год — судьей того же органа.
Пыленко возглавлял Тульский областной суд с ноября 2007 года. В отставку он вышел в сентябре 2012-го.
Дальнейшую судьбу выявленных активов решит надзорное ведомство после изучения переданных документов.
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