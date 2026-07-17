Глава МИД Азербайджана анонсировал восстановление прямого авиасообщения с РФ

В ближайшее время ожидается восстановление прямого авиасообщения между Азербайджаном и Россией по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. По их итогам он сообщил о скором снятии ограничений на полёты, введённых после авиакатастрофы в декабре 2024 года.

Конкретные маршруты, которые заработают в первую очередь, пока не называются.

Воздушное судно Embraer 190 выполняло рейс из Баку в Грозный. На его борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Жертвами происшествия стали 38 граждан. Позднее Москва и Баку урегулировали последствия инцидента. В апреле 2026 года российский МИД сообщил о достижении договорённостей, касающихся в том числе компенсационных выплат. Причиной случившегося назвали непреднамеренное действие систем противовоздушной обороны в воздушном пространстве РФ.