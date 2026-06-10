ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 22:59

Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Бразилия обсуждают возобновление прямого авиасообщения. Переговоры идут между официальными лицами двух стран. Об этом сообщил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос в интервью газете «Известия».

«Да, это возможно. Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем — компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение», — сказал он.

По словам посла, стороны уже ведут работу на уровне ведомств. При этом им предстоит решить не только вопросы регулирования, но и коммерческую часть. Он отметил, что для запуска маршрута нужно найти авиакомпанию, которая сможет обслуживать прямые рейсы между странами. Другие детали возможного направления он не привёл.

Стало известно о требовании ЕС к Грузии закрыть авиасообщение с Россией
Стало известно о требовании ЕС к Грузии закрыть авиасообщение с Россией

Ранее сообщалось, что Россия и Монголия также обсуждают возобновление прямого авиасообщения. Речь идёт о рейсах между Москвой и Улан-Батором, которые прекратились во время пандемии коронавируса. Советник торгового представительства Монголии в России Баасансурэн Тувшинтугс заявлял на полях ПМЭФ, что этот вопрос остаётся актуальным для двух стран.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Бразилия
  • Россия
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar