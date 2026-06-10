Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

Россия и Бразилия обсуждают возобновление прямого авиасообщения. Переговоры идут между официальными лицами двух стран. Об этом сообщил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос в интервью газете «Известия».

«Да, это возможно. Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем — компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение», — сказал он.

По словам посла, стороны уже ведут работу на уровне ведомств. При этом им предстоит решить не только вопросы регулирования, но и коммерческую часть. Он отметил, что для запуска маршрута нужно найти авиакомпанию, которая сможет обслуживать прямые рейсы между странами. Другие детали возможного направления он не привёл.

Ранее сообщалось, что Россия и Монголия также обсуждают возобновление прямого авиасообщения. Речь идёт о рейсах между Москвой и Улан-Батором, которые прекратились во время пандемии коронавируса. Советник торгового представительства Монголии в России Баасансурэн Тувшинтугс заявлял на полях ПМЭФ, что этот вопрос остаётся актуальным для двух стран.