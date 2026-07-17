Девушка сыграла свадьбу в больнице и умерла через два дня

В Бразилии тяжелобольная женщина сыграла свадьбу в больничной палате, а спустя два дня после церемонии скончалась. Историю Аны Паулы Рибейро рассказало в соцсетях медицинское учреждение Hospital Napoleão Laureano, где всё и произошло.

Бразильянка Ана Паула Рибейро, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание, сыграла свадьбу в больничной палате. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lurdinha_palhacabtv

Врачи диагностировали у неё неходжкинскую лимфому через несколько месяцев после рождения второго ребёнка. Пара планировала пожениться сразу после выздоровления, но состояние пациентки резко ухудшилось, и торжество решили провести прямо в медицинском учреждении. Менее чем за неделю волонтёры и близкие успели найти свадебное платье, кольца, торт, пригласить пастора и организовать музыку.

После церемонии бракосочетания женщина прожила всего два дня. Незадолго до смерти она попросила супруга позаботиться об их детях, призналась ему в любви и пообещала всегда оставаться рядом.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине 26-летняя невеста умерла спустя день после свадьбы. В первую брачную ночь молодой женщине внезапно стало плохо, и её в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали кому, но, несмотря на усилия медиков, состояние пациентки стремительно ухудшалось, и позже она скончалась. По предварительной версии, причиной трагедии могло послужить сотрясение мозга