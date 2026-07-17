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17 июля, 13:20

Сырский приказал усилить группировку дронов после визита под Купянск

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения на Купянском направлении в Харьковской области. По итогам поездки он объявил об усилении войск дополнительными ударными беспилотными комплексами.

«Приоритет — дополнительные средства огневого поражения, в частности ударные беспилотные комплексы. Определены ответственные лица и дальнейший порядок обеспечения подразделений в соответствии с их насущными потребностями», — написал Сырский.

Герасимов: ВСУ потеряли порядка 2,5 тыс. боевиков на Купянском направлении с мая
Герасимов: ВСУ потеряли порядка 2,5 тыс. боевиков на Купянском направлении с мая

В Купянске продолжаются боевые действия, связанные с попытками украинских подразделений восстановить утраченные позиции в районе города, заявил ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты. Основная задача этих подразделений, как утверждается, связана с попытками прорыва в городскую черту и выхода к восточному берегу реки Оскол.

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Милена Скрипальщикова
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