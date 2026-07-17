Сырский приказал усилить группировку дронов после визита под Купянск

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения на Купянском направлении в Харьковской области. По итогам поездки он объявил об усилении войск дополнительными ударными беспилотными комплексами.

«Приоритет — дополнительные средства огневого поражения, в частности ударные беспилотные комплексы. Определены ответственные лица и дальнейший порядок обеспечения подразделений в соответствии с их насущными потребностями», — написал Сырский.

В Купянске продолжаются боевые действия, связанные с попытками украинских подразделений восстановить утраченные позиции в районе города, заявил ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты. Основная задача этих подразделений, как утверждается, связана с попытками прорыва в городскую черту и выхода к восточному берегу реки Оскол.