Ворота в Одессе захлопнулись: Украина ищет запасной вариант для вывоза зерна

Украинские экспортёры зерна рассматривают альтернативные маршруты поставок на фоне перебоев в работе портов Одесской области. Об этом сообщает Financial Times.

Трейдеры обсуждают возможность направить часть поставок по Дунаю с последующей перевалкой через румынский порт Констанца. Такой маршрут уже использовался в начале конфликта.

По данным FT, мощности хранения крупнейшего украинского порта сократились примерно на треть. Судовладельцы избегают захода в район Одессы, а часть участников рынка временно прекратила закупки сельхозпродукции в гавани.

Аналитик зернового рынка Маша Беликова сообщила изданию, что участники отрасли рассматривают дунайское направление как один из вариантов сохранения экспорта.

На фоне перебоев с поставками выросли мировые цены на зерно. Фьючерс на пшеницу в Чикаго в четверг достиг $6,95 за бушель — максимума за два года, а стоимость мукомольной пшеницы в Париже поднялась до самого высокого уровня за 17 месяцев.

«Рынок начинает понимать, что это не обычный краткосрочный рост цен из-за ситуации в Чёрном море, который обычно быстро проходит. Последствия могут оказаться более серьёзными: оценки экспорта как России, так и Украины, вероятно, придется существенно снизить, что сделает мировое предложение зерна и пшеницы менее стабильным», — заявил управляющий директор аналитической компании SovEcon Андрей Сизов.

По информации FT, сложности возникли и с российскими морскими поставками. После усиления украинских атак на суда в Азовском море аналитики снизили июльский прогноз вывоза российской пшеницы, а страхование военных рисков для судов в регионе подорожало.

Ранее Reuters со ссылкой на Украинскую аграрную конфедерацию сообщало, что страна потеряла около трети возможностей по экспорту зерна через черноморские порты. Минобороны России в последние дни заявляло об ударах по объектам портовой инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовались в интересах ВСУ. В министерстве подчёркивают, что поражаются только военные и энергетические объекты, а также связанная с ними инфраструктура.