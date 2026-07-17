Трампа «спасали» от призрачной угрозы? Турция не нашла следов готовившегося покушения

Турецкие службы безопасности не обнаружили признаков подготовки покушения на президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

Проверка обстоятельств вокруг предполагаемого нападения была проведена перед визитом Трампа в Турцию, который состоялся 7–8 июля в рамках саммита НАТО. После изучения полученных сведений турецкие правоохранители не нашли подтверждений тому, что кто-либо действительно готовил атаку на американского лидера.

При этом предупреждение из Израиля заставило спецслужбы США усилить меры безопасности во время поездки президента. Именно из-за этих сообщений, как утверждается, был изменён самолёт, на котором Трамп должен был покинуть Турцию.

Ранее появились сообщения о возможной угрозе в адрес Дональда Трампа во время его поездки в Анкару на саммит НАТО. Разведка якобы перехватила переговоры через иранские каналы связи, в которых обсуждались планы нападения на американского президента.