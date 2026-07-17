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17 июля, 13:29

Трампа «спасали» от призрачной угрозы? Турция не нашла следов готовившегося покушения

Турецкие спецслужбы не нашли подтверждений угрозы покушения на Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Турецкие службы безопасности не обнаружили признаков подготовки покушения на президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

Проверка обстоятельств вокруг предполагаемого нападения была проведена перед визитом Трампа в Турцию, который состоялся 7–8 июля в рамках саммита НАТО. После изучения полученных сведений турецкие правоохранители не нашли подтверждений тому, что кто-либо действительно готовил атаку на американского лидера.

При этом предупреждение из Израиля заставило спецслужбы США усилить меры безопасности во время поездки президента. Именно из-за этих сообщений, как утверждается, был изменён самолёт, на котором Трамп должен был покинуть Турцию.

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Ранее появились сообщения о возможной угрозе в адрес Дональда Трампа во время его поездки в Анкару на саммит НАТО. Разведка якобы перехватила переговоры через иранские каналы связи, в которых обсуждались планы нападения на американского президента.

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Милена Скрипальщикова
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