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17 июля, 15:15

Эпштейн 2.0: Экс-мужа Линды Евангелисты обвинили в изнасилованиях и торговле людьми

Le Monde: Экс-главу Elite Жеральда Мари обвинили в изнасиловании и торговле людьми

Обложка © Getty Images / Stephane Ruet/Sygma

Обложка © Getty Images / Stephane Ruet/Sygma

В Париже шесть женщин подали заявления против бывшего руководителя европейского подразделения модельного агентства Elite (1986 — 2011) Жеральда Мари, обвинив его в изнасилованиях и торговле людьми. Об этом сообщила газета Le Monde.

По данным издания, заявительницы утверждают, что преступления были совершены в период с 1980-х по 2000-е годы. Большинство из них — гражданки США в возрасте от 45 до 60 лет. Некоторые женщины заявили, что на момент предполагаемых событий были несовершеннолетними.

Как пишет Le Monde, новые обращения стали продолжением дела бывшей американской супермодели Карре Отис. В июне она подала во Франции заявление, обвинив Мари в изнасиловании, которое, по её словам, произошло, когда ей было 17 лет, а также в торговле людьми.

Адвокат заявительниц утверждает, что свидетельства женщин во многом совпадают и описывают схожую схему предполагаемых действий бывшего руководителя агентства. Часть потерпевших уже обращалась в правоохранительные органы несколько лет назад, однако некоторые решили сделать это впервые.

Защита Жеральда Мари отвергает все обвинения. Адвокат бывшего главы Elite заявил, что аналогичные претензии ранее уже рассматривались французскими властями, а некоторые дела были прекращены из-за истечения срока давности.

Ранее имя Жеральда Мари уже неоднократно фигурировало в публичных обвинениях бывших моделей. Сам он последовательно отрицает причастность к каким-либо преступлениям.

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Мари был женат на канадской супермодели Линде Евангелисте. Агентство Elite, европейское подразделение которого он возглавлял, работало с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и Синди Кроуфорд.

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Дарья Денисова
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