Символ эпохи Возрождения Венера Боттичелли могла умереть от разрыва мозга после изнасилования

Учёные из Италии, Великобритании и США заявили, что смогли раскрыть тайну смерти Симонетты Веспуччи — женщины, которую считают музой Сандро Боттичелли и возможным прообразом Венеры на знаменитой картине «Рождение Венеры». Результаты исследования опубликованы в научном журнале Endocrinology, Diabetes & Metabolism.

Веспуччи была одной из самых известных красавиц Флоренции XV века. Её внешность и образ, предположительно, вдохновили Боттичелли при создании картин «Рождение Венеры» и «Примавера». Жизнь 23-летней женщины оборвалась в 1476 году после тяжёлой болезни. На протяжении нескольких столетий считалось, что причиной ее смерти стал туберкулёз. Исторические источники описывали, что перед смертью она страдала от сильных головных болей, приступов рвоты, высокой температуры и галлюцинаций.

Учёные из Лондонского университета королевы Марии изучили сохранившиеся сведения и пришли к выводу, что симптомы могли быть связаны с апоплексией опухоли гипофиза — состоянием, при котором новообразование резко увеличивается или начинает кровоточить. Специалисты предположили, что осложнение было спровоцировано сильной физической нагрузкой или травмой. Среди возможных причин они назвали изнасилование во время предполагаемого нападения со стороны Альфонсо II Арагонского либо резкие движения во время танца. По мнению учёных, эти события привели к разрыву уже существовавшей опухоли.

Исследователи также обратили внимание на детали изображений Веспуччи. С помощью алгоритма распознавания лиц они изучили пять её портретов и обнаружили признаки, которые могут указывать на заболевание гипофиза. По мнению авторов работы, особенности глаз на некоторых картинах могли быть связаны с косоглазием, вызванным опухолью. Кроме того, исследователи указали на лактацию на одном из аллегорических портретов, хотя известно, что у Веспуччи не было детей.

Учёные считают, что сочетание исторических описаний последних дней жизни женщины и анализа её изображений указывает на возможную связь между опухолью гипофиза и её ранней смертью.

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