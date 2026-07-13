На помойке в Амстердаме нашли похищенную нацистами картину эпохи Золотого века

В Амстердаме случайный прохожий обнаружил среди мусора картину эпохи Золотого века, похищенную нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщил арт-детектив Артур Бранд, уточнив, что полотно будет возвращено законным наследникам.

Речь идёт о диптихе с изображением интерьера амстердамской церкви Ньиве Керк, автором которого, предположительно, является нидерландский художник Хендрик ван дер Бург. Картину заметил на помойке житель Амстердама Роберт ван дер Хук, когда ехал на работу вдоль канала.

«Она лежала среди кучи мусора, явно предназначенного для вывоза городской службой уборки улиц. Я забрал её с собой, потому что подумал, что выбрасывать её жалко», — рассказал он газете De Telegraaf.

Бранд написал, что произведение искусства наконец возвращается домой, и вместе с журналистом De Telegraaf Джоном ван ден Хевелом они передают его законным наследникам.

Ранее детектив уже обнаружил ещё одну картину из коллекции Жака Гудстиккера, также похищенную нацистами и десятилетиями хранившуюся у потомков генерала СС. Гудстиккер был одним из крупнейших нидерландских торговцев произведениями искусства до войны. После оккупации страны в 1940 году он бежал, но погиб в пути, а его коллекция из более чем тысячи полотен была разграблена.

А во Франции полиция обнаружила похищенную картину Пикассо стоимостью 12–15 млн евро во время операции против наркоторговцев. Портрет Мари-Терезы Вальтер нашли в доме родственницы подозреваемого в Шампиньи-сюр-Марн вместе с 20 кг каннабиса и предметами роскоши, а похититель, сотрудник склада, признался в краже.