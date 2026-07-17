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17 июля, 13:56

Минобороны сообщило о подготовке проекта закона о гражданско-военной интеграции

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Концепция и проект федерального закона «О гражданско-военной интеграции» уже подготовлены. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков.

В ведомстве заявили, что сейчас документ проходит экспертное обсуждение.

По словам Осьмакова, «в части принятия федерального закона «О гражданско-военной интеграции» разработаны концепция и проект. Ведётся экспертное обсуждение теста законопроекта».

Замминистра отметил, что после принятия новый нормативный акт позволит повысить экономическую эффективность расходов на нужды обороны.

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Этого планируется добиться за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе.

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Никита Никонов
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