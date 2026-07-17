Минобороны сообщило о подготовке проекта закона о гражданско-военной интеграции

Концепция и проект федерального закона «О гражданско-военной интеграции» уже подготовлены. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков.

В ведомстве заявили, что сейчас документ проходит экспертное обсуждение.

По словам Осьмакова, «в части принятия федерального закона «О гражданско-военной интеграции» разработаны концепция и проект. Ведётся экспертное обсуждение теста законопроекта».

Замминистра отметил, что после принятия новый нормативный акт позволит повысить экономическую эффективность расходов на нужды обороны.

Этого планируется добиться за счет привлечения частных ресурсов на добровольной и взаимовыгодной основе.