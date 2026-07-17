В ОП РФ напомнили о важности RuStore после исчезновения VK и MAX из Google Play

Удаление приложений VK из магазина Google было ожидаемым шагом, заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Поводов для паники нет, подчеркнул он, поскольку страна системно укрепляла цифровой суверенитет.

По словам Сабитова, все программы холдинга и их обновления продолжают работать в обычном режиме. Пользователи устройств на Android сохранят возможность получать push-уведомления.

Сабитов отметил, что текущая ситуация закрывает дискуссию о необходимости собственной ИТ-инфраструктуры. Она нужна, чтобы россияне не теряли доступ к финансам, госуслугам и связи по решению западных чиновников.

«Всё происходящее ставит жирную точку в дискуссиях о том, зачем нам собственная ИТ-инфраструктура и собственный магазин приложений. Ровно для того, чтобы россияне по указке западных чиновников и подчиняющихся им ИТ-гигантов не теряли доступ к важным сервисам для финансов, получения государственных услуг, общения», — указал глава комиссии.

Именно с этой целью четыре года назад был создан RuStore. Сейчас этот магазин приложений уже перерос статус простой альтернативы.

«Он уже давно не просто альтернативный стор, а незаменимый помощник для 70 миллионов россиян», — приводит пресс-служба ОП слова Сабитова.

Благодаря активному развитию этой платформы владельцы Android-гаджетов могут беспрепятственно скачивать и обновлять любой нужный софт. Никаких ограничений в работе сервисов нет.

Приложения VK и платформа «Макс» ранее стали недоступны для скачивания в Google Play. Однако на работу уже установленных сервисов это не повлияло: пользователи Android по-прежнему получают push-уведомления о сообщениях, звонках и событиях. Для установки и обновлений VK рекомендует воспользоваться отечественным магазином приложений RuStore. В компании подчеркнули, что все ключевые сервисы экосистемы, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», MAX, VK Видео, VK Музыку и Mail, продолжают стабильно работать на Android.