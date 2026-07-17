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17 июля, 19:46

В ОП РФ напомнили о важности RuStore после исчезновения VK и MAX из Google Play

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Удаление приложений VK из магазина Google было ожидаемым шагом, заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Поводов для паники нет, подчеркнул он, поскольку страна системно укрепляла цифровой суверенитет.

По словам Сабитова, все программы холдинга и их обновления продолжают работать в обычном режиме. Пользователи устройств на Android сохранят возможность получать push-уведомления.

Сабитов отметил, что текущая ситуация закрывает дискуссию о необходимости собственной ИТ-инфраструктуры. Она нужна, чтобы россияне не теряли доступ к финансам, госуслугам и связи по решению западных чиновников.

«Всё происходящее ставит жирную точку в дискуссиях о том, зачем нам собственная ИТ-инфраструктура и собственный магазин приложений. Ровно для того, чтобы россияне по указке западных чиновников и подчиняющихся им ИТ-гигантов не теряли доступ к важным сервисам для финансов, получения государственных услуг, общения», — указал глава комиссии.

Именно с этой целью четыре года назад был создан RuStore. Сейчас этот магазин приложений уже перерос статус простой альтернативы.

VK.RU стал основным доменом «ВКонтакте» для всех пользователей
VK.RU стал основным доменом «ВКонтакте» для всех пользователей

«Он уже давно не просто альтернативный стор, а незаменимый помощник для 70 миллионов россиян», — приводит пресс-служба ОП слова Сабитова.

Благодаря активному развитию этой платформы владельцы Android-гаджетов могут беспрепятственно скачивать и обновлять любой нужный софт. Никаких ограничений в работе сервисов нет.

Приложения VK и платформа «Макс» ранее стали недоступны для скачивания в Google Play. Однако на работу уже установленных сервисов это не повлияло: пользователи Android по-прежнему получают push-уведомления о сообщениях, звонках и событиях. Для установки и обновлений VK рекомендует воспользоваться отечественным магазином приложений RuStore. В компании подчеркнули, что все ключевые сервисы экосистемы, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», MAX, VK Видео, VK Музыку и Mail, продолжают стабильно работать на Android.

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Никита Никонов
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