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17 июля, 14:53

Захарова: Запад сделал Украину плацдармом для киберопераций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны превратили Украину в площадку для проведения наступательных операций в цифровом пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментарий дипломата последовал в ответ на обвинения Евросоюза и НАТО в адрес Москвы в связи с якобы злонамеренной деятельностью в киберпространстве.

Захарова назвала подобные заявления лицемерными. По её словам, с начала 2022 года российская информационная инфраструктура подвергается беспрецедентному числу компьютерных атак.

Представитель МИД утверждает, что значительная часть таких операций проводится с территории Украины при поддержке западных стран.

«Украина превращена своими западными спонсорами в плацдарм для проведения наступательных киберопераций», — заявила Захарова.

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По её словам, целями атак становятся гражданские объекты, электронные сервисы и оборудование. Кроме того, злоумышленники пытаются получить персональные данные россиян, чтобы впоследствии использовать их для точечных операций.

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Марина Фещенко
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