Россия готова к открытому профессиональному взаимодействию с Евросоюзом по расследованию компьютерных инцидентов, однако Брюссель выбирает путь публичных обвинений. Об этом заявило постпредство РФ при ЕС после введения европейских санкций против лиц и организаций, которых в объединении связывают с киберактивностью.

В российском диппредставительстве отметили, что Москва неоднократно демонстрировала готовность обсуждать подобные вопросы и участвовать в совместной работе. При этом там считают, что вместо обмена информацией европейская сторона продолжает делать заявления без предоставления доказательств.

«Россия придерживалась открытой позиции в отношении компьютерных инцидентов и демонстрировала готовность сотрудничать в их расследовании. Однако вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», – заявили в постпредстве.

Перед этим Совет ЕС объявил о крупнейшем пакете ограничений в рамках европейского режима санкций за предполагаемую вредоносную деятельность в киберпространстве. В список попали несколько физических лиц и организаций, которых Брюссель считает связанными с такими атаками. Российская сторона отвергла обвинения, назвав их необоснованными. В Москве подчеркнули, что готовы обсуждать реальные инциденты в рабочем формате, а не через санкционные решения и публичные заявления.

Ранее Life.ru писал, что в Европе пересматривают подход к ограничениям против российской рыбы. Экономист отметил, что подобные санкции изначально создавали проблемы не только для России, но и для европейских участников рынка. По его словам, морские ресурсы не зависят от политических границ, а российские промыслы остаются важной частью мирового рыбного рынка.