«Природа не признаёт границ»: Почему ЕС отказался от бредовых санкций против российской рыбы

Европа снова заговорила о возвращении российской рыбы — и в этом нет ничего удивительного. По словам экономиста Леонида Холода, санкции против рыбы были странными с самого начала. Об этом он заявил в разговоре с Life.ru.

Во-первых, обычно под ограничения не попадают товары первой необходимости — еда, лекарства, удобрения. А здесь санкции ударили не столько по самой рыбе, сколько по логистике: обслуживанию судов, перевалке грузов и так далее. Примерно то же самое было с удобрениями — их запрещать не стали, но всё, что связано с транспортировкой, ограничили.

Во-вторых, Россию и Европу связывает общий океан, и его невозможно разделить по национальным границам. Рыболовство там строится на множестве двусторонних соглашений. И когда Европа вводит ограничения против российских рыбаков, она по сути вредит самой себе. Особенно это заметно в Баренцевом и Северном морях, где у России и Норвегии сложные совместные промыслы — запреты там автоматически создают проблемы для европейцев.

В-третьих, дикой рыбы в мире мало, она дорогая, и спрос на неё всегда выше предложения. Примерно половина рыбы сегодня — выращенная, она уступает дикой по вкусу и питательности, и не все виды можно разводить. У России огромный потенциал, особенно на Дальнем Востоке, и не использовать его — значит обеднять свой рынок. Европа просто заскучала по российской рыбе.

«У нас есть своя рыба, у них — своя, но вся она дефицитна. Например, красный окунь, который все любят, в основном добывается в нейтральных водах за Великобританией. Треска водится и в Северном море, и в норвежских, и в наших водах — везде хорошая. А скумбрия ближе к норвежской зоне. Это природа, она не признаёт границ. Да, по общему потенциалу добычи у России, наверное, самые большие запасы в мире», — заявил Холод.

Ранее страны Евросоюза убрали из нового, 21-го пакета санкций против России запрет на поставки российской рыбы и морепродуктов. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что рыба, оказывается, имеет «особый геополитический вес». Отвечая журналистам, она подтвердила, что предложение Еврокомиссии ввести эмбарго на российскую рыбу полностью сняли с обсуждения. В итоге встреча министров опять не привела к утверждению нового пакета ограничений.