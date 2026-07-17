В Китае при обрушении склона погибли 8 человек, 34 пропали без вести

Восемь человек стали жертвами обрушения горного склона в китайском городе Чунцин. Такую информацию распространило Центральное телевидение Китая.

Спасатели продолжают поиски ещё 34 местных жителей, судьба которых остаётся неизвестной. Чрезвычайное происшествие случилось в уезде Пэншуй в пятницу после полудня по местному времени. В зоне бедствия задействованы несколько сотен сотрудников экстренных служб. Из опасных районов власти вывезли более 1,1 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в китайском городском округе Чжанцзякоу под землю провалились 3 автомобиля вместе с людьми. Инцидент, вызванный внезапным обрушением участка дороги, попал на видео, которое стремительно разлетелось в социальных сетях.