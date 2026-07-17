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17 июля, 16:17

В Китае при обрушении склона погибли 8 человек, 34 пропали без вести

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Восемь человек стали жертвами обрушения горного склона в китайском городе Чунцин. Такую информацию распространило Центральное телевидение Китая.

Спасатели продолжают поиски ещё 34 местных жителей, судьба которых остаётся неизвестной. Чрезвычайное происшествие случилось в уезде Пэншуй в пятницу после полудня по местному времени. В зоне бедствия задействованы несколько сотен сотрудников экстренных служб. Из опасных районов власти вывезли более 1,1 тысячи человек.

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Ранее сообщалось, что в китайском городском округе Чжанцзякоу под землю провалились 3 автомобиля вместе с людьми. Инцидент, вызванный внезапным обрушением участка дороги, попал на видео, которое стремительно разлетелось в социальных сетях.

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Юлия Сафиулина
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