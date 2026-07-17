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Регион
17 июля, 16:07

У замешанного в «деле о подгузниках» экс-главы департамента Минпромторга нашли $30 тыс. и драхмы

У экс-главы департамента Минпромторга Колобова нашли $30 тыс. наличкой и драхмы

Дмитрий Колобов. Обложка © РИА Новости / Нина Зотина

Дмитрий Колобов. Обложка © РИА Новости / Нина Зотина

Сотрудники МВД нашли $30 тысяч наличными и драхмы при обыске у бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова. Об этом пишет ТАСС.

«По месту жительства Колобова прошли обыски, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными — $30 тыс., а также драхмы», — сообщили в правоохранительных органах.

Происхождение найденных средств пока неизвестно. Уточняется, что экс-директору теперь грозит до 10 лет лишения свободы и штраф размером до 1 млн рублей.

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Ранее Life.ru писал, что Мещанский районный суд Москвы отправил Колобова под стражу до 16 сентября. По версии следствия, дело связано с хищением денег, выделенных на импортозамещение. Один из эпизодов касается производства подгузников для взрослых, а общий ущерб может достигать 1 млрд рублей.

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Полина Никифорова
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