У замешанного в «деле о подгузниках» экс-главы департамента Минпромторга нашли $30 тыс. и драхмы

Сотрудники МВД нашли $30 тысяч наличными и драхмы при обыске у бывшего директора департамента Минпромторга Дмитрия Колобова. Об этом пишет ТАСС.

«По месту жительства Колобова прошли обыски, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными — $30 тыс., а также драхмы», — сообщили в правоохранительных органах.

Происхождение найденных средств пока неизвестно. Уточняется, что экс-директору теперь грозит до 10 лет лишения свободы и штраф размером до 1 млн рублей.

Ранее Life.ru писал, что Мещанский районный суд Москвы отправил Колобова под стражу до 16 сентября. По версии следствия, дело связано с хищением денег, выделенных на импортозамещение. Один из эпизодов касается производства подгузников для взрослых, а общий ущерб может достигать 1 млрд рублей.