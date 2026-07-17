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17 июля, 14:37

Ущерб в миллиард и подгузники для взрослых: Экс-чиновника Минпромторга арестовали за мошенничество

Экс-директор департамента Минпромторга Колобов арестован по делу о мошенничестве

Бывший директор департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрий Колобов арестован по делу о мошенничестве. Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил экс-чиновника под стражу до 16 сентября. По данным источника ТАСС, во время оглашения решения суда обвиняемый потерял сознание.

Колобова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По версии следствия, уголовное дело связано с хищением средств, выделенных на проекты в сфере импортозамещения. Один из эпизодов касается производства подгузников для взрослых из российской целлюлозы. Ущерб по нему, как сообщили правоохранители, превышает 50 млн рублей. Общий же размер ущерба может достигать около 1 млрд рублей.

Источник ТАСС также не исключил появления новых эпизодов в рамках расследования.

Экс-директора «Облкоммунэнерго» Буданова арестовали по делу о мошенничестве
Экс-директора «Облкоммунэнерго» Буданова арестовали по делу о мошенничестве

А ранее суд арестовал бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Экс-чиновника задержали в начале июля. Предварительно, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Александра Вишнякова
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