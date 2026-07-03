Бывшему главе Росавиации Нерадько грозит до 10 лет колонии

Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько задержали по подозрению в серьезном преступлении: по имеющейся информации, экс-чиновнику вменяют «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы, пишет SHOT.

Ранее силовики взяли под стражу заместителя подозреваемого Сергея Тимошенко. Установлено, что он трудился под началом фигуранта в период с осени 2021 по весну 2022 года.

Сейчас правоохранители продолжают работу по выявлению всех обстоятельств хищений. Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса.

В ближайшее время суд должен определить меру пресечения для задержанного. Следствие будет настаивать на строгом ограничении свободы для бывшего руководителя федерального агентства.

Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023-го его освободили от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства России. В марте 2025 года был арестован бывший заместитель руководителя Росавиации Сергей Тимошенко, ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области.