Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали: что известно

Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает Mash. По предварительным данным, речь идёт о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Обстоятельства предполагаемого преступления и сумма ущерба пока не раскрываются.

Информации о предъявлении обвинения и избрании Нерадько меры пресечения на данный момент нет. Следственный комитет и другие правоохранительные ведомства задержание официально пока не комментировали.

Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023-го его освободили от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства России. В марте 2025 года был арестован бывший заместитель руководителя Росавиации Сергей Тимошенко, ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области. Однако его обвиняют не в мошенничестве, а в получении взяток.

Изначально следствие сообщало о незаконных вознаграждениях на сумму свыше 4 млн рублей. После завершения расследования общий размер предполагаемых взяток вырос примерно до 7 млн рублей, а дело передали в суд. Официально о связи дел Нерадько и Тимошенко не сообщалось.