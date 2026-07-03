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3 июля, 08:29

Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали: что известно

Mash: Экс-главу Росавиации Нерадько задержали за мошенничество

Обложка © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Обложка © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает Mash. По предварительным данным, речь идёт о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Обстоятельства предполагаемого преступления и сумма ущерба пока не раскрываются.

Информации о предъявлении обвинения и избрании Нерадько меры пресечения на данный момент нет. Следственный комитет и другие правоохранительные ведомства задержание официально пока не комментировали.

Александр Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023-го его освободили от должности по собственной просьбе, следует из распоряжения правительства России. В марте 2025 года был арестован бывший заместитель руководителя Росавиации Сергей Тимошенко, ранее занимавший пост заместителя губернатора Брянской области. Однако его обвиняют не в мошенничестве, а в получении взяток.

Стало известно, какую должность получил экс-глава Росавиации Нерадько
Стало известно, какую должность получил экс-глава Росавиации Нерадько

Изначально следствие сообщало о незаконных вознаграждениях на сумму свыше 4 млн рублей. После завершения расследования общий размер предполагаемых взяток вырос примерно до 7 млн рублей, а дело передали в суд. Официально о связи дел Нерадько и Тимошенко не сообщалось.

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Марина Фещенко
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