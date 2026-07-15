Экс-директора «Облкоммунэнерго» Буданова арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего руководителя «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова задержали в Свердловской области и заключили под стражу. Мужчина ранее находился в федеральном розыске по делу о хищении более 20 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Гражданин [Буданов] по ходатайству следователей полиции арестован и помещен под стражу в одну из камер СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал он.

Буданов проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере — по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие считает, что бывший руководитель компании мог незаконно завладеть суммой свыше 20 миллионов рублей. Эти средства, как утверждается, были выделены из бюджета Нижнего Тагила на реализацию концессионного соглашения.

Финансирование предназначалось для создания мусоросортировочного комплекса, строительства нового полигона твёрдых коммунальных отходов, оборудования более 190 площадок для накопления мусора и обновления двух действующих объектов — полигона «Рогожинский» и площадки в селе Покровское. До задержания Дмитрий Буданов находился в федеральном розыске. Сейчас он помещён в следственный изолятор, а расследование дела продолжается.

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в суд с требованием передать государству активы уральских предпринимателей Алексея Боброва и Антона Бикова, а также связанных с ними компаний. Ответчиками по делу также указаны бывший председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и генеральный директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.