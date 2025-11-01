ГП подала иск о национализации к экс-владельцам уральской «Корпорации СТС»
Обложка © ТАСС / URA.ru / Размик Закарян
Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, а также ряда компаний. Ранее они были бенефициарами национализированного холдинга «Корпорация СТС».
Иск был зарегистрирован 28 октября, а первое заседание назначено на 11 ноября. Судья — Юлия Москалёва.
Среди ответчиков — экс-председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Ранее суд уже удовлетворил иск о передаче государству активов самой «Корпорации СТС».
По версии следствия, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, незаконно завладели «Облкоммунэнерго», создали монополию в сфере ЖКХ на Урале и вывели 12 млрд рублей за рубеж.
В новом иске фигурируют компании «Тюменский энергетический альянс», «Базфорс» и московское ООО «Предприятие проектного финансирования». По делу уже приняты обеспечительные меры. На данный момент Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей, а Буданов — в федеральном розыске.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.