1 ноября, 00:19

ГП подала иск о национализации к экс-владельцам уральской «Корпорации СТС»

Обложка © ТАСС / URA.ru / Размик Закарян

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, а также ряда компаний. Ранее они были бенефициарами национализированного холдинга «Корпорация СТС».

Иск был зарегистрирован 28 октября, а первое заседание назначено на 11 ноября. Судья — Юлия Москалёва.

Среди ответчиков — экс-председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Ранее суд уже удовлетворил иск о передаче государству активов самой «Корпорации СТС».

По версии следствия, Биков и Бобров, пользуясь покровительством чиновников, незаконно завладели «Облкоммунэнерго», создали монополию в сфере ЖКХ на Урале и вывели 12 млрд рублей за рубеж.

В новом иске фигурируют компании «Тюменский энергетический альянс», «Базфорс» и московское ООО «Предприятие проектного финансирования». По делу уже приняты обеспечительные меры. На данный момент Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей, а Буданов — в федеральном розыске.

Рай на Лаго-Маджоре, Лондонград и уголовное дело: за что задержали уральского энергокороля Алексея Боброва
Никита Никонов
