Суд изъял в пользу государства активы уральской компании «Корпорация СТС»

В Уральском регионе суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о передаче энергетической компании «Корпорациия СТС» в собственность государства. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Из страны было выведено более 12 миллиардов рублей. Следствие полагает, что ответчики при поддержке чиновников, курировавших сферу ЖКХ, незаконно получили контроль над государственным предприятием «Облкоммунэнерго». На его базе они создали производственный комплекс «Корпорации СТС». Те же должностные лица установили монополию на рынке коммунальных услуг в Уральском федеральном округе, что и стало причиной обращения прокуратуры в суд с требованием о национализации активов компании.