Суд изъял в пользу государства активы уральской компании «Корпорация СТС»
В Уральском регионе суд удовлетворил требование Генпрокуратуры о передаче энергетической компании «Корпорациия СТС» в собственность государства. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
«Удовлетворить требования прокуратуры», — сказал судья.
Из страны было выведено более 12 миллиардов рублей. Следствие полагает, что ответчики при поддержке чиновников, курировавших сферу ЖКХ, незаконно получили контроль над государственным предприятием «Облкоммунэнерго». На его базе они создали производственный комплекс «Корпорации СТС». Те же должностные лица установили монополию на рынке коммунальных услуг в Уральском федеральном округе, что и стало причиной обращения прокуратуры в суд с требованием о национализации активов компании.
Ранее в Москве был задержан уральский предприниматель Алексей Бобров, владелец энергетической компании «Облкоммунэнерго». Бизнесмен проходит по делу о мошенничестве и уже доставлен из столицы в Екатеринбург. Известно, что у Боброва обнаружили элитную недвижимость на сумму более 2 миллиардов рублей, включая апартаменты площадью свыше 400 квадратных метров на Цветном бульваре, стоимость которых оценивается примерно в миллиард рублей. Жильё могло быть объединено из двух квартир, а сам предприниматель числился учредителем местного ТСЖ.
