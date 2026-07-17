Су-34 накрыли огненным шквалом позиции украинских дроноводов в зоне СВО

Минобороны России опубликовало видео ударов истребителей-бомбардировщиков Су-34 по позициям украинских войск в Харьковской и Херсонской областях. Запись появилась вечером 17 июля.

Удары Су-34 по позициям ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, первый и третий авиаудары пришлись по пунктам управления беспилотниками 4-й и 414-й бригад ВСУ. Второй удар был нанесён по месту временной дислокации подразделений 159-й механизированной бригады.