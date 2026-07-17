Украинским звёздам «Аншлага» — дуэту «Кролики» — запретили въезд в Латвию

Латвия закрыла въезд юмористам Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу из дуэта «Кролики», объявив их персонами нон грата. Об этом сообщила глава латвийского МИД Байба Браже в соцсети Х.

Ключевым аргументом при вынесении вердикта стала норма, зафиксированная в ч. 2 ст. 61 Иммиграционного акта. Согласно её содержанию, окончательное слово при формировании «чёрного списка» физических лиц остаётся за министром, возглавляющим дипломатическое ведомство страны. Именно он санкционирует внесение данных в реестр невъездных граждан.

Судя по открытым данным, артисты готовились к гастролям по Латвии в сентябре. Они собирались показать программу «Лучшее за 30 лет!». Концерты анонсировали в Риге, Даугавпилсе и Резекне.

Моисеенко и Данилец — народные артисты Украины, выступающие на двух языках, русском и украинском. Однако их активная пророссийская позиция не осталась незамеченной: она вызвала резонанс и гнев в Латвии. Коллектив появился в Киеве в 1987 году благодаря режиссёру Укрконцерта Евгению Перебийносу. Название же дуэта родилось из миниатюры Владимира Перцова «Кролики — это не только ценный мех», которую минский автор написал в 1986 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил планы Латвии полностью исключить русский язык из сферы культуры и национальных СМИ. Он подчеркнул, что подобные намерения заслуживают только осуждения, поскольку в правах поражается огромное количество жителей страны. По словам представителя Кремля, такая политика не является новой для латвийских властей.