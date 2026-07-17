Офис генпрокурора Украины показал момент подрыва олигарха Ермолаева в Монако

Появилось видео покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, совершённого в Монако. Запись взрыва опубликовал офис генерального прокурора Украины.

Момент покушения на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Видео © Офис генпрокурора Украины

По данным следствия, исполнители заранее установили неподалеку от места преступления скрытую камеру, чтобы зафиксировать момент взрыва и подтвердить выполнение заказа. Хотя записи впоследствии были удалены, специалистам СБУ удалось восстановить видео.

На опубликованных кадрах видно, как Анастасия Березовская оставляет сумку со взрывным устройством у входа в дом Ермолаева незадолго до того, как к двери подходят сам предприниматель и сопровождавшие его люди.

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло 29 июня в Монако. По данным следствия, у входа в его дом была оставлена сумка со взрывным устройством, которое сработало, когда предприниматель вместе со своей спутницей и 13-летним сыном заходил в здание. Все трое получили ранения, при этом женщина лишилась обеих ног. Власти Монако квалифицировали произошедшее как покушение на убийство и вскоре установили личность предполагаемой исполнительницы — 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, объявленной в международный розыск по линии Интерпола.

6 июля Березовскую нашли мёртвой под Киевом с огнестрельными ранениями. СБУ сообщила о задержании действующего сотрудника Главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, офицер ГУР признался в убийстве подозреваемой, заявив, что действовал без санкции руководства. Впоследствии материалы расследования были переданы правоохранительным органам Монако, которые продолжают выяснять организаторов покушения на Ермолаева и обстоятельства гибели Березовской.