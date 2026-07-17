В Госдуму внесли законопроекты о заключении контракта с ВС РФ для судимых

Правительство РФ предложил разрешить службу по контракту в период мобилизации обладателям непогашенной судимости по новому списку составов. Соответствующий законопроект появился в думской электронной базе.

Инициатива меняет статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Из неё планируют убрать часть ограничений, которые ранее закрывали доступ в Вооружённые силы.

Под действие поправок попадают граждане, осуждённые за контрабанду стратегически важных товаров. Это же касается незаконного перемещения культурных ценностей в крупном размере, а также редких животных и растений, занесённых в Красную книгу РФ. В перечень включили и наркотрафик.

Помимо этого, шанс заключить договор с военным ведомством получат фигуранты дел об участии в банде или преступном сообществе. Речь идёт и о нарушениях требований безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса.

Документ снимает барьер для тех, кто был замешан в незаконном приобретении или хранении ядерных материалов. Хищение таких веществ тоже больше не станет абсолютным препятствием.

Параллельные корректировки предлагается внести в Уголовный кодекс. Они должны синхронизировать нормы УК с предложенными послаблениями в военном законодательстве.