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17 июля, 18:22

Будущие врачи вышли на смену: В Склифе стартовал сезон медотрядов

В НИИ Склифосовского открыли трудовой сезон студенческих медицинских отрядов

Обложка © Telegram/ Склиф

Обложка © Telegram/ Склиф

В НИИ Склифосовского открыли летний трудовой сезон студенческих медицинских отрядов. Будущие специалисты вновь присоединятся к команде института. Об этом рассказали в телеграм-канале «Склиф».

В Склифе открыли трудовой сезон студенческих медицинских отрядов. Фото © Telegram / Склиф

В Склифе открыли трудовой сезон студенческих медицинских отрядов. Фото © Telegram / Склиф

Молодых медиков здесь принимают с 2023 года. На рабочих местах они получают практический опыт и перенимают знания у старших коллег. В церемонии участвовали министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В Склифе открыли трудовой сезон студенческих медицинских отрядов. Фото © Telegram/ Склиф

В Склифе открыли трудовой сезон студенческих медицинских отрядов. Фото © Telegram/ Склиф

Перед открытием гостям показали приёмное отделение Флагманского центра. Уже работающие там ребята рассказали, чему научились и почему выбрали Склиф. По телемосту к мероприятию присоединились более 1250 учащихся профильных вузов и колледжей. Этим летом они будут задействованы в трудовых проектах в разных городах страны.

Такая практика помогает участникам закрепить знания и ближе познакомиться с системой экстренной помощи.

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Полина Никифорова
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