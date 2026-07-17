Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 2 месяца за буйство в прокуратуре

Ночное происшествие в прокуратуре Центрального района Санкт-Петербурга обернулось уголовным делом о хулиганстве и арестом предполагаемого участника. Смольнинский районный суд заключил под стражу местного жителя Алексея Баталова до 15 сентября, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 16 июля. Мужчина проник в здание прокуратуры, после чего вступил в конфликт с консьержем, он угрожал сотруднику, а затем повредил служебное помещение: разбил окно и выбил дверь. Кроме того, обвиняемому вменяют сопротивление человеку, который пытался пресечь нарушение порядка. Действия Баталова квалифицированы по части 2 статьи 213 УК РФ.

После задержания 16 июля мужчине предъявили обвинение. На заседании суда он не согласился с заключением под стражу и объяснил произошедшее тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и попал в здание случайно. Суд избрал для Баталова меру пресечения в виде ареста сроком до 15 сентября 2026 года.

Ранее Следственный комитет Санкт-Петербурга открыл уголовное дело о террористическом акте. Причиной стало возгорание на газозаправочной станции. Под подозрением оказался 16-летний юноша. По версии следствия, утром 17 июля он плеснул легковоспламеняющуюся жидкость на территорию станции и поджёг её. Огонь уничтожил одну колонку и повредил газовый модуль.