НОРАД перехватил самолёт над Нью-Йорком после введения ограничений из-за ЧМ

Истребители F-16 перехватили самолёт, который нарушил временные ограничения на полёты над Нью-Йорком и Нью-Джерси. Запрет ввели перед финалом чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Инцидент произошёл 17 июля около 16:18 по времени Восточного побережья США (23:18 мск). В закрытую зону вошло воздушное судно авиации общего назначения.

«17 июля примерно в 16:18 по времени Восточного побережья США истребители НОРАД F-16 перехватили воздушное судно авиации общего назначения, нарушившее временные ограничения на полёты над Нью-Йорком. Воздушное судно безопасно сопроводили из зоны», — говорится в заявлении НОРАД.

После перехвата истребители вывели самолёт за пределы территории с ограниченным движением. Командование не сообщило тип воздушного судна, маршрут его полёта и данные пилота.

Ограничения действуют с 17 по 19 июля. Их ввели в связи с финалом чемпионата мира, который пройдёт в Нью-Джерси. В решающем матче встретятся сборные Аргентины и Испании.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в шутку поделился идеей о том, чтобы хозяевами следующего чемпионата мира по футболу стали США и Китай. Напомним, следующие два чемпионата мира по футболу уже распределены по странам-хозяйкам: это решение было принято ещё в 2024 году. Так, в 2030 году турнир разделят Испания, Португалия и Марокко, свой вклад также внесут Аргентина, Парагвай и Уругвай, которые примут первые три матча. В 2034 году чемпионат пройдёт в Саудовской Аравии.