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18 июля, 02:35

18 июля в Ленобласти сбили один украинский беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Расчёты противовоздушной обороны в Ленинградской области сбили беспилотник Вооружённых сил Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Над территорией Ленинградской области сбит 1 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении. Отмечается, что допускается понижение скорости мобильного интернета.

Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимире, возник пожар
Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимире, возник пожар

Ранее системы противовоздушной обороны сбили ещё 11 украинских беспилотников на подлёте к Москве. Доведя, таким образом, общее число сбитых дронов до 33 штук. На местах падений обломков беспилотных аппаратов работают экстренные службы.

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Тимур Хингеев
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