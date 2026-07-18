18 июля на подлёте к Москве сбили уже 33 украинских дрона

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё 11 украинских беспилотников на подлёте к столице России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число сбитых аппаратов достигло 33.

«11 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он.

Ранее украинский дрон попал в квартиру жилого многоэтажного дома во Владимире. Жильцов эвакуировали, открытое горение было ликвидировано. По словам местного губернатора, пострадавших нет. Владельцам пострадавшей квартиры предложили временно разместиться в пунктах временного размещения. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба.