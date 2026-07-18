Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 22
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Системы ПВО уничтожили ещё 15 дронов, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего к этому часу средствами ПВО уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву.
Ранее жителям повреждённого БПЛА дома во Владимире предложили разместиться в ПВР. Полная эвакуация не объявлялась, пострадавших нет. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба. Напомним, во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы.
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