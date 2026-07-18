Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 22

Системы ПВО уничтожили ещё 15 дронов, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего к этому часу средствами ПВО уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву.