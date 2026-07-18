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18 июля, 01:44

Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА выросло до 22

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы ПВО уничтожили ещё 15 дронов, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего к этому часу средствами ПВО уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву.

18 июля расчёты ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву
18 июля расчёты ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву

Ранее жителям повреждённого БПЛА дома во Владимире предложили разместиться в ПВР. Полная эвакуация не объявлялась, пострадавших нет. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба. Напомним, во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы.

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Алена Пенчугина
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