В литовском Вевисе на кладбище переносят останки 111 советских солдат

В литовском Вевисе ликвидируют советский мемориальный объект, связанный с захоронением воинов Красной Армии. На месте бывшего памятника у церкви Святой Анны начались работы по извлечению останков военнослужащих, которые после исследований должны перенести на кладбище, сообщает LRT.

«Археологи приступили к эксгумации останков солдат Красной Армии, захороненных в центре литовского города Вевис, в рамках усилий страны по удалению мемориалов советской эпохи из общественных мест. Место захоронения находится недалеко от церкви Святой Анны, в муниципалитете Электренай, где ранее стояли советский памятник и вечный огонь. На этом месте похоронены 111 советских солдат, хотя археологи заявили, что точное число будет определено в ходе раскопок», — говорится в статье.

Литовская комиссия по десоветизации признала этот объект подпадающим под действие закона о запрете публичного продвижения символики, связанной с тоталитарными и авторитарными режимами. При этом власти указывают, что речь идёт не о первоначальном месте захоронения. По заключению комиссии, останки были перенесены сюда уже после войны с других участков в окрестностях Вевиса, поэтому нынешнюю могилу рассматривают как вторичное захоронение.

После завершения работ останки изучат антропологи, затем их перезахоронят на кладбище. На весь комплекс мероприятий государство направило около 130 тысяч евро. В Литве аналогичные действия уже проводились ранее — в частности, останки советских военнослужащих переносили из центра Шяуляя.

Ранее власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских военнослужащих в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. На этом месте захоронены 795 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. До конца 2024 года монумент числился в государственном регистре памятников старины. Дипломаты России потребовали предоставить сведения об эксгумации останков красноармейцев и месте их возможного перезахоронения.