В Улан-Удэ столкнулись два мотоцикла, пострадали 5 подростков

Пять несовершеннолетних пострадали при столкновении двух мотоциклов. Авария произошла в пригороде Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба Детской республиканской клинической больницы Бурятии.

«Сегодня, 18 июля, рано утром в приёмно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы были экстренно доставлены пять несовершеннолетних. Все они стали участниками столкновения двух мотоциклов в пригороде Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Самому младшему участнику аварии исполнилось десять лет. Медики осмотрели всех поступивших и оказали им необходимую помощь. Троих несовершеннолетних госпитализировали. Ещё двоих отпустили домой, где они продолжат лечение амбулаторно.

Ранее четыре человека погибли при столкновении BMW X5 с грузовиком в Тамбовской области. Авария произошла на 56-м километре трассы Тамбов — Пенза. Среди погибших оказались двое несовершеннолетних детей. По предварительным данным, женщина за рулём BMW начала обгон и не справилась с управлением. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, а находившиеся в нём водитель и трое пассажиров погибли на месте. В машине ехала семья: мужчина 1981 года рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей. Водитель грузовика не пострадал, правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.