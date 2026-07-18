Глава Тамбовской области Евгений Первышов официально квалифицировал ночной удар по Котовску как теракт, направленный против мирных жителей. Агрессия со стороны киевского режима была нацелена на логистический центр.

Нападение носило спланированный характер. Использованные беспилотные летательные аппараты оказались снаряжены специальными поражающими элементами, что свидетельствует о стремлении противника добиться максимального числа жертв.

Силы противовоздушной обороны успешно отразили агрессию. На подлете к объекту дежурные средства ПВО уничтожили 28 вражеских дронов.

Оперативные действия военных предотвратили масштабную трагедию. Если бы летательные аппараты достигли своих точек, последствия для гражданского населения могли оказаться катастрофическими.

В настоящее время на месте падения обломков работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем реги

Напомним, ВСУ ночью атаковали город Котовск в Тамбовской области. Погибли 7 человек, 25 пострадали.