«Норка» по цене пятиэтажки: Варум отдала 33 миллиона за домик у американского моря

Спустя всего четыре месяца после начала специальной военной операции певица Анжелика Варум приобрела элитную недвижимость в Соединённых Штатах. По данным телеграм-канала SHOT, сделка прошла в строгом секрете.

В июне 2022 года исполнительница стала владелицей коттеджа площадью 139 квадратных метров. Стоимость объекта составила около 550 тысяч долларов, что по курсу того времени равнялось примерно 33 миллионам рублей.

Несмотря на публичную критику действий российского руководства, певица опасалась потерять имущество из-за своего гражданства. Она ожидала юридического давления со стороны американских властей и банков.

Чтобы обезопасить активы, юристы предложили ей классическую западную схему защиты собственности. Варум учредила во Флориде компанию Novarum в формате Limited Liability Company. Этот инструмент работает как Special Purpose Vehicle — специальная структура, которая юридически отделяет имущество от владельца. В США такая форма защищает активы от судебных исков и персональных санкций.

Сам объект находится в районе Аллапатта, всего в трёх километрах от центра Майами. Участок занимает 4,6 сотки, а дорога до знаменитого местного пляжа пешком занимает десять минут. Внутри постройки 1938 года расположены три спальни и столько же ванных комнат.

Содержание американской мечты обходится певице недёшево. Ежегодный налог на эту резиденцию составляет семь тысяч долларов, что эквивалентно более чем пятистам тысячам рублей.

Ранее Life.ru писал, что ежегодный налог на виллу Валерия Леонтьева в Майами вырос до почти 5 миллионов рублей — за три года прибавка составила около 200 тысяч. В 2023-м певец заплатил $59 906, в 2025-м — уже $62 450. За десять лет налог на недвижимость артиста увеличился примерно на 50%.