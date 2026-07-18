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Регион
18 июля, 06:51

Студент из Иркутска задержан в ДНР за дропперство после вербовки мошенниками

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Девятнадцатилетнего жителя Иркутска задержали в ДНР за передачу полутора миллионов рублей, похищенных у обманутого жителя Мариуполя. Подробности раскрыли в пресс-службе МВД по региону.

Молодой человек стал жертвой изощрённой вербовки: мошенники взломали его аккаунт на «Госуслугах» под предлогом ремонта домофона, выманили все деньги с кредитной карты, а затем, представившись «сотрудниками ФСБ», запугали пожизненным сроком за финансирование террористов.

Взамен аферисты предложили «искупить вину». Студент записал на видео присягу «внештатного сотрудника ФСБ», занял 50 тысяч рублей на дорогу и отправился выполнять поручения в Донецкую Народную Республику.

Там он забрал у потерпевшего мариупольца полтора миллиона рублей и передал их злоумышленникам. Следующим заданием должен был стать визит к матери с сыном в Новоазовском муниципальном округе.

При очередной передаче денег в посёлке Седово курьера задержали сотрудники ОМВД России «Новоазовский». Всю сумму удалось вернуть пострадавшей семье. Расследование продолжается.

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Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники освоили новую схему вымогательства через устройства Apple. Они убеждают подростков войти в чужой аккаунт iCloud, после чего блокируют гаджет и требуют плату за разблокировку. К примеру, жертве приходит снимок якобы сломанного телефона и аферисты придумывают срочную потребность в доступе к облачной учётной записи — например, просят помочь с распечаткой авиабилетов или документов, объясняя это невозможностью самостоятельно войти в профиль.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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