Студент из Иркутска задержан в ДНР за дропперство после вербовки мошенниками

Девятнадцатилетнего жителя Иркутска задержали в ДНР за передачу полутора миллионов рублей, похищенных у обманутого жителя Мариуполя. Подробности раскрыли в пресс-службе МВД по региону.

Молодой человек стал жертвой изощрённой вербовки: мошенники взломали его аккаунт на «Госуслугах» под предлогом ремонта домофона, выманили все деньги с кредитной карты, а затем, представившись «сотрудниками ФСБ», запугали пожизненным сроком за финансирование террористов.

Взамен аферисты предложили «искупить вину». Студент записал на видео присягу «внештатного сотрудника ФСБ», занял 50 тысяч рублей на дорогу и отправился выполнять поручения в Донецкую Народную Республику.

Там он забрал у потерпевшего мариупольца полтора миллиона рублей и передал их злоумышленникам. Следующим заданием должен был стать визит к матери с сыном в Новоазовском муниципальном округе.

При очередной передаче денег в посёлке Седово курьера задержали сотрудники ОМВД России «Новоазовский». Всю сумму удалось вернуть пострадавшей семье. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники освоили новую схему вымогательства через устройства Apple. Они убеждают подростков войти в чужой аккаунт iCloud, после чего блокируют гаджет и требуют плату за разблокировку. К примеру, жертве приходит снимок якобы сломанного телефона и аферисты придумывают срочную потребность в доступе к облачной учётной записи — например, просят помочь с распечаткой авиабилетов или документов, объясняя это невозможностью самостоятельно войти в профиль.