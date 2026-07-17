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17 июля, 14:59

Звонят и вытягивают деньги: Захарова заявила о сети украинских колл-центров, обманывающих россиян

МИД России заявил о сети колл-центров на Украине, обманывающих граждан РФ и ЕС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о существовании на Украине сети колл-центров, которые, по её словам, занимаются хищением денег у граждан России и стран Европы. Своё заявление Захарова сделала в рамках комментария к обвинениям со стороны Евросоюза и НАТО в адрес России по поводу якобы «злонамеренных действий» в киберпространстве.

«Задействуется также целая сеть украинских колл-центров, занимающихся обворовыванием россиян и, к слову, европейцев», — сказала она.

ФСБ и Росгвардия накрыли сеть мошеннических кол-центров в Петербурге
ФСБ и Росгвардия накрыли сеть мошеннических кол-центров в Петербурге

Ранее стало известно о работе более 300 кол-центров, которые ориентированы на проведение кибератак против России. Специалисты фиксируют у этих структур конкретные направления атак, нацеленные на российскую аудиторию.

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Милена Скрипальщикова
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