МВД выявило более 300 кол-центров с чёткими векторами атак на Россию

Более 300 кол-центров с чёткими векторами кибератак целенаправленно действуют против России. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.

«Эксперты называют, что существует более 300 кол-центров с чёткими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу страну», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге двое подростков держали украинский колл-центр с 9 тысячами звонков в день. Выяснилось, что сеть поддерживали двое юношей 17 и 18 лет, действовавших под контролем кураторов через мессенджер.