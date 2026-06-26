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Регион
26 июня, 12:29

МВД выявило более 300 кол-центров с чёткими векторами атак на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maha Heang 245789

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maha Heang 245789

Более 300 кол-центров с чёткими векторами кибератак целенаправленно действуют против России. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.

«Эксперты называют, что существует более 300 кол-центров с чёткими векторами атаки на конкретную страну, то есть на нашу страну», — сказал он.

ФСБ и Росгвардия накрыли сеть мошеннических кол-центров в Петербурге
ФСБ и Росгвардия накрыли сеть мошеннических кол-центров в Петербурге

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге двое подростков держали украинский колл-центр с 9 тысячами звонков в день. Выяснилось, что сеть поддерживали двое юношей 17 и 18 лет, действовавших под контролем кураторов через мессенджер.

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Александра Мышляева
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