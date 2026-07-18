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18 июля, 08:04

ВСУ ночью атаковали энергообъекты на востоке Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Минувшей ночью ВС Украины нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на востоке полуострова. О последствиях атаки проинформировало ГУП «Крымэнерго».

В компании уточнили, что подача электричества в наиболее пострадавшие населённые пункты северного, восточного и западного энергорайонов теперь ведётся исходя из текущих возможностей электросетей. На полуострове действуют ограничения.

Отключения производятся оперативно, в зависимости от складывающейся в каждом районе обстановки. Сотрудники предприятия принимают все возможные меры для скорейшей стабилизации энергоснабжения Крыма.

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Напомним, что российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и ликвидировали 379 украинских беспилотников. Воздушные цели уничтожались над семнадцатью регионами — от Белгородской и Брянской до Ленинградской и Владимирской областей, — а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. В перечне субъектов, подвергшихся налёту, также значатся Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

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Юрий Лысенко
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