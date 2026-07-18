Российская ПВО за сутки уничтожила 774 беспилотника ВСУ

Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили 774 украинских беспилотника, также перехвачены 13 управляемых авиационных бомб. Такие данные привели в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны России официально подтвердило уничтожение ключевых элементов берегового ракетного комплекса противника. Операция прошла в ночь на 18 июля. Целью удара стала военная инфраструктура в районе населённого пункта Рыбаковка. Это стратегическая точка расположена всего в 14 километрах к западу от Очакова. Там находились средства поражения большой дальности.