Российская ПВО за сутки уничтожила 774 беспилотника ВСУ
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские системы ПВО за последние сутки уничтожили 774 украинских беспилотника, также перехвачены 13 управляемых авиационных бомб. Такие данные привели в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — заявили в ведомстве.
Ранее Минобороны России официально подтвердило уничтожение ключевых элементов берегового ракетного комплекса противника. Операция прошла в ночь на 18 июля. Целью удара стала военная инфраструктура в районе населённого пункта Рыбаковка. Это стратегическая точка расположена всего в 14 километрах к западу от Очакова. Там находились средства поражения большой дальности.
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